Ζελένσκι: Ζήτησε επιπλέον βοήθεια από το ΔΝΤ – Ευχαρίστησε τον Ερντογάν

Επιπλέον βοήθεια από το ΔΝΤ ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την είδηση έκανε γνωστή ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω του Twitter.

«Είχα συνομιλίες με την εκτελεστική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Συζητήσαμε για οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Είμαι ευγνώμων για την έκτακτη βοήθεια που ήδη μας έχει προσφέρει το Ταμείο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Μάλιστα, στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην ανοικοδόμηση της χώρας όπου επιθυμεί το ΔΝΤ να παίξει πρωτεύοντα ρόλο, όταν σταματήσει η ρωσική επίθεση.

Held negotiations with IMF Executive Director @KGeorgieva. Discussed financial support for 🇺🇦. Grateful for the urgent help already provided by the Fund. The IMF must take the lead in financing the recovery of 🇺🇦 after the end of Russia’s aggression. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος συνομίλησε με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Οι δυο τους συζήτησαν για νέες κυρώσεις στη Ρωσία, ενώ μίλησαν και για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Talked to President of the European Commission @vonderleyen. Informed about the aggressor’s nuclear terrorism. Preventing it is our common task. Discussed strengthening sanctions against Russia. The issue of 🇺🇦’s membership in the #EU was also on the agenda. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Επίσης, ο Ζελένσκι είχε νέα επικοινωνία με τον Σαρλ Μισέλ, με τον οποίο, επίσης, συζήτησαν για τα ίδια θέματα, όπως και με τη Φον Ντερ Λάιεν.

Continued dialogue with @eucopresident. Our common task is to secure #NPPs, critical production & infrastructure. Discussed ways to implement it, as well as the increase of sanctions against Russia. Raised the issue of 🇺🇦 membership in the #EU. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Το «ευχαριστώ» στον Ερντογάν

Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε ότι μίλησε και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ζελένσκι δήλωσε ευγνώμων στον Τούρκο πρόεδρο για την συνεχή υποστήριξή του. Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε τον ομόλογό του για τη συνεχιζόμενη επίθεση της Ρωσίας, ενώ του είπε ότι πρέπει να επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών.

Held regular talks with President @RTErdogan. Grateful to 🇹🇷 for the consistent support. Informed about the ongoing aggression and nuclear terrorism on the part of the Russian Federation. We must achieve an end to hostilities. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Ο Ουκρανός πρόεδρος, στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ενημέρωσε ότι μίλησε και με τον σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ από τα ΗΑΕ.

Had a conversation with the Crown Prince of Abu Dhabi @MohamedBinZayed. Informed about the counteraction to the ongoing Russian aggression. Some topical issues of cooperation were discussed. The support of partners is important. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Η στρατηγική του Ζελένσκι στις συνομιλίες με τους Ρώσους

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα κάνει καμία παραχώρηση που θα μπορούσε να ταπεινώσει τον λαό του στον αγώνα του για εδαφική ακεραιότητα, δήλωσε σήμερα ο προεδρικός σύμβουλος Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Την ίδια ώρα οι Ρώσοι, μέσω του επικεφαλής της κρατικής Δούμας, διαρρέουν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έφυγε από την Ουκρανία για την Πολωνία από την πόλη Λβιβ. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται.

Ο Ποντόλιακ αναφερόμενος στο πώς διεξάγονται οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανίας, είπε ότι «η στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι σκληρή» και «είναι αυτονόητο ότι αν ήταν μαλακή δεν θα επιτίθετο στην Ουκρανία, αλλά και η στάση του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της Ουκρανίας και της Ουκρανίας γενικά είναι επίσης σκληρή, γι’ αυτό και οι συνομιλίες θα είναι σκληρές, αλλά θα διεξάγονται».

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ είπε ότι «πρώτον, η θέση της Ουκρανίας ενισχύθηκε από τους δυτικούς εταίρους, και δεύτερον, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σίγουρα δεν θα κάνει τις οποιεσδήποτε παραχωρήσεις, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο θα μείωναν τον αγώνα που διεξάγεται στην Ουκρανία για την εδαφική της ακεραιότητα και ελευθερία». Παράλληλα επισήμανε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι αντιλαμβάνεται σαφώς τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει η ουκρανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες με την ρωσική αντιπροσωπεία και εκείνα στα οποία δεν μπορεί να φθάσει.

Ο σύμβουλος του Ζελένσκι είπε επίσης ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας αντιλαμβάνονται την ψυχολογική κατάσταση των συνομιλητών τους, καθώς και τους στόχους τους, τις θεωρητικές τους θέσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται, δηλαδή τι καταλαβαίνουν για την Ουκρανία και τι όχι.

«Κατ’ αρχήν, είμαστε αρκετά άνετοι να εργαστούμε, κατανοώντας τα κίνητρα της ρωσικής πλευράς. Δεν παρευρισκόμαστε απλώς στις διαπραγματεύσεις και τους ακούμε. Καταλαβαίνουμε πού θέλουν να φθάσουν, γιατί σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, ποια είναι τα κίνητρά τους» δήλωσε ο Ποντόλιακ.

Σύμφωνα με τον Ποντόλιακ, η ουκρανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες με την ρωσική αντιπροσωπεία δεν πέτυχε τα αποτελέσματα τα οποία ήθελε, αλλά επιτεύχθηκε κατανόηση στο να διασφαλισθεί από κοινού το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση των αμάχων καθώς και για την αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού και τροφίμων στα σημεία όπου διεξάγονται σκληρές μάχες, όπως και η δυνατότητα προσωρινής κατάπαυσης του πυρός για την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται εκκένωση του πληθυσμού.

Το τελευταίο μήνυμα του Ζελένσκι