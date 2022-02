Σε τεντωμένο σκοινί ακροβατεί η πολεμική κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας, τη στιγμή που Κίεβο και Μόσχα ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο διαβουλεύσεων και συμφώνησαν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες.

Με την εκπνοή των συνομιλιών, ισχυρότατες εκρήξεις συντάραξαν το Κίεβο, ενώ η Ρωσία από το πρωί σφυροκοπούσε ανελέητα το Χάρκοβο, τη Μαριούπολη και άλλες πόλεις, με την Ουκρανία να μιλά για δεκάδες νεκρούς και παράλληλα τον πρόεδρο Ζελένσκι να υπογράφει την αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

⚡️⚡️⚡️Video of a very powerful explosion in #Kyiv . pic.twitter.com/fKQWsBJSaQ

Στο μεταξύ, εκατοντάδες είναι οι οικογένειες που έχουν χωριστεί ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης σύρραξης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιας σύρραξης που τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δεδομένου ότι η Ρωσία έχει βάλει στο τραπέζι -έστω και για να εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό ρητορικούς σκοπούς- το «χαρτί» των πυρηνικών όπλων.

Η αλήθεια είναι ότι, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, βρισκόμαστε σε ένα πολύ επικίνδυνο σταυροδρόμι που δεν ξέρουμε ακόμη πού θα οδηγήσει. Αν και οι αναφορές για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο πληθαίνουν όσο περνούν οι μέρες, με αποκορύφωμα τη δήλωση του λευκορώσου προέδρου και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, η λογική λέει ότι η πιθανότητα για ένα τέτοιο σενάριο είναι μικρή, διότι διακυβεύονται πάρα πολλά. Αλλά η ίδια λογική έλεγε ότι ο ρώσος πρόεδρος θα προσπαθούσε να διαπραγματευτεί χωρίς εισβολή… Τώρα, πέντε ημέρες μετά, απειλεί ανοιχτά τις χώρες (σ.σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ) που στέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία με «σκληρή απάντηση».

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, μεταξύ άλλων, στα περίχωρα του Κιέβου, την Οδησσό, την Χερσώνα, το Ντνίπρο, τη Μαριούπολη, τη Μελιτόπολη και τη Ζαπορίζια.

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν έξω από το Κίεβο λίγο πριν από τις 7:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), ενώ συνεχίζονται μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, οι ρωσικές δυνάμεις αναμένεται να επιχειρήσουν τις επόμενες ημέρες να περικυκλώσουν το Κίεβο και θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο επιθετικές, επειδή έχουν απογοητευτεί με την αργή έως τώρα προέλασή τους προς την ουκρανική πρωτεύουσα. Τα ρωσικά στρατεύματα εκτιμάται πως βρίσκονται μόλις 20 χιλιόμετρα από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Στο μεταξύ, εκρήξεις ακούγονται και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. «Δεκάδες σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Όλος ο κόσμος πρέπει να δει αυτή τη φρίκη» έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook o σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Χεράσενκο.

O Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, σημείωσε ότι η παράκτια πόλη Μπερντιάνσκ καταλήφθηκε από ρωσικά στρατεύματα.

Επίσης, κάτοικοι της Μαριούπολης ανέφεραν το πρωί ότι η πόλη-λιμάνι της Αζοφικής θάλασσας έχει περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις και δέχεται σφοδρή επίθεση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων Ρωσίας – Ουκρανίας σε δύο ημέρες προαναγγέλλουν ρωσικά ΜΜΕ.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ωστόσο συμφωνήθηκε να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις αμέσως επόμενες ημέρες, με το ρωσικό δίκτυο Russian Today να επικαλείται πηγή που υποστηρίζει πως η συνάντηση θα γίνει σε δύο μέρες.

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στα σύνορα Λευκορωσίας – Πολωνίας.

Σε αυτή την πρώτη φάση, Ρωσία και Ουκρανία προσδιόρισαν ορισμένα θέματα προτεραιότητας προς επίλυση, ενώ «σκιαγραφήθηκαν» συγκεκριμένες αποφάσεις.

«Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις, οι εκπρόσωποι αναχωρούν στις πρωτεύουσές τους για διαβουλεύσεις» εξήγησε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, Mikhail Podolyak, κάνοντας ωστόσο λόγο για δύσκολες συνομιλίες και χαρακτηρίζοντας τη ρωσική πλευρά προκατειλημμένη.

Παράλληλα, όπως ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, «εντοπίσαμε ζητήματα στα οποία μπορούμε να περιμένουμε συμφωνία».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι (εμείς) συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Υπάρχει μια τέτοια συμφωνία» πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως πριν από τις επόμενες συνομιλίες, κάθε αντιπροσωπεία θα συζητήσει τις διαπραγματευτικές θέσεις με την ηγεσία της χώρας της.

Ωστόσο, το κλίμα Ρωσίας – Δύσης παραμένει εξαιρετικά τεταμένο. Ο χαρακτηρισμός, μάλιστα, του Βλαντίμιρ Πούτιν που αποκάλεσε τη Δύση «αυτοκρατορία ψεμάτων» και η επιβεβαίωση του Κρεμλίνου για αυξημένη επιφυλακή των πυρηνικών δυνάμεων αποτροπής, δίνουν εικόνα… σύγκρουσης και όχι σύμπλευσης.

Ο ρώσος πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, είπε ανοιχτά ότι ζητεί «…την αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικού εδάφους», την «αποναζιστικοποίηση» της ουκρανικής κυβέρνησης και ένα ουδέτερο καθεστώς του Κιέβου ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της εισβολής στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, η επικοινωνία διήρκησε μιάμιση ώρα και -όπως μετέδωσε το RT- ο Πούτιν επανέλαβε τους τέσσερις όρους που θέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο που μαίνεται για 5η μέρα.

Οι τέσσερις όροι είναι οι εξής:

Σημειώνεται πως ο ρώσος πρόεδρος αρχικά απαίτησε έναρξη διαπραγματεύσεων μόνο με την προϋπόθεση να παραδώσουν τα όπλα οι Ουκρανοί, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του υποστήριξε πως δεν συνομιλεί με «ναζιστές και ναρκομανείς», αφήνοντας βεβαίως αιχμές για την κυβέρνηση της Ουκρανίας.

Ο γάλλος πρόεδρος, από την πλευρά του, ζήτησε από τον ρώσο ομόλογό του να σταματήσουν τα πλήγματα εναντίον των αμάχων, να διαφυλαχθούν οι πολιτικές υποδομές και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στους οδικούς άξονες στην Ουκρανία, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Ελιζέ. Και στα τρία αυτά σημεία ο Πούτιν «επιβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος να δεσμευτεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Μακρόν ζήτησε από τον Πούτιν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες, με τον ρώσο πρόεδρο να συμφωνεί. Τις τελευταίες ώρες ο Μακρόν συνομίλησε, επίσης, «πολλές φορές» με τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προηγουμένως, η φωτογραφία η οποία απεικονίζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράφει την αίτηση για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψε φωτιές στις συζητήσεις με τη Ρωσία.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιεύθηκε σε λογαριασμό του ουκρανικού κοινοβουλίου στο twitter, κάνοντας λόγο για μία ιστορική στιγμή. Η Ουκρανία δήλωσε ότι επιθυμεί κατάπαυση του πυρός και ρωσική απόσυρση.

Ο ουκρανός πρόεδρος είχε προβεί σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα στο οποίο απηύθυνε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επείγουσα ένταξη της χώρας στο μπλοκ των 27 μελών υπό ειδικές διαδικασίες. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) Ana Pizonero, τόνισε πως αν η Ουκρανία υπογράψει το αίτημα ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ και να γίνει αποδεκτή και από τις 27 χώρες.

⚡️⚡️⚡️Zelensky signed an application for #Ukraine‘s membership in the #European Union. pic.twitter.com/imVodbdaKv

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022