Δύσκολη νύχτα στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία έχει εξαπολύσει μαζική επίθεση από παντού. Το Χάρκοβο και οι κοντινές του πόλεις, όπως η Balakleya, σφυροκοπούνται από τις ρωσικές δυνάμεις με πυραύλους ενώ βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν δείχνουν ότι πλήγματα έχουν δεχθεί και κατοικίες. Στο Κίεβο από νωρίς ηχούν σειρήνες ενώ πριν από λίγο υπήρξε ειδοποίηση να τρέξουν όλοι στα καταφύγια. Την ίδια στιγμή πληροφορίες κάνουν λόγο για επικείμενο μαζικό βομβαρδισμό

❗️People of Chernigov

«Massive rocket attacks are possible at night. Particularly on Chernihiv and other cities of the region. Out of hopelessness, enemy will use everything he has and even willing to bomb the cities. If possible, spend this night in shelter,» – #Chernihiv RSA

