Ένα δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων με σημαία Μολδαβίας επλήγη σήμερα από πύραυλο κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού ενώ συνεχίζεται σε πλήρη κλίμακα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν σοβαρά δύο μέλη του πληρώματος, δήλωσε εκπρόσωπος του ναυτιλιακού οργανισμού της Μολδαβίας.

«Πληροφορηθήκαμε πριν από μόλις 10 λεπτά ότι όλα τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, αλλά δύο τραυματίσθηκαν σοβαρά και βρίσκονται καθ’ οδόν για το νοσοκομείο», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Βαντίμ Παβαλάτσι, υποδιευθυντής του ναυτιλιακού οργανισμού.

«Σύμφωνα με τον αρχηγό της Ουκρανίας, ένα ρωσικό πλοίο χτύπησε πλοίο με σημαία Μολδαβίας, στη Μαύρη Θάλασσα, 12 μίλια από το λιμάνι της Οδησσού», έγραψε στο Τwitter δημοσιογράφος και παρουσιαστής στο ουκρανικό τμήμα του Voice of America.

According to the Ukrainian commander in chief, a Russian ship hit the vessel under the flag of #Moldova. This happened in the Black Sea, 12 miles from the Southern port of Odesa, #Ukraine. No additional info, as well as no connection with the vessel, per UKR officials. pic.twitter.com/eJxqL9aGFd

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 25, 2022