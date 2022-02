Ισχυρότατη είναι η επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο από το πρωί της Παρασκευής με αεροπορικές επιδρομές και τεθωρακισμένα άρματα.

Όπως μπορείτε να δείτε στον χάρτη που δημοσίευσε το BBC, οι δυνάμεις της Ρωσίας έκαναν επίθεση από δύο πλευρές, από τον βορρά και από τη βορειοανατολική πλευρά του Κιέβου, ενώ βίντεο από τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το προάστιο Όμπολον που δεν είναι ούτε καν 10 χιλιόμετρα από το κεντρικό Κίεβο και τη Βουλή.

Shooting in #Kyiv in the area of Vozdukhoflotski Avenue. pic.twitter.com/5vBEcDJZqF

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022