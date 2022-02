Ρωσικά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν την περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τους Ουκρανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Blommberg

Σφοδρές μάχες σε στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο

BREAKING: Russian military vehicles breach the Kyiv region, Ukrainian officials say https://t.co/1mziWruofd pic.twitter.com/LIvDGYdowv

Σύμφωνα σύμβουλο του προέδρου Ζελένσκι στο στόχαστρο της ρωσικών δυναμένων είναι η έδρα της Κυβέρνησης

Πολεμικά μέτωπα εντοπίζονται σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς η ρωσική επιχείρηση είναι πολύπλευρη. Εγκαταλείπουν τις εστίες τους οι Ουκρανοί πολίτες.

Παράλληλα, τανκς εισέρχονται στην Ουκρανία μέσω Λευκορωσίας.

VIDEO: @CNN shows CCTV footage of tanks crossing the border from Belarus into Ukraine. pic.twitter.com/WzESae0bQV

