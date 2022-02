«Μπαμ» από την ΤΣΣΚΑ: Ανακοίνωσε τον Πάνγκος

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας προχώρησε σε μια κίνηση που ταράσσει τα νερά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέβιν Πάνγκος μέχρι το 2024.

Μετά την τρομερή περσινή του σεζόν με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ο καναδός πλέι μέικερ ήταν ο πρώτος στόχος του Δημήτρη Ιτούδη το καλοκαίρι, ωστόσο ήθελε να πάει στο ΝΒΑ και να δοκιμάσει την τύχη του, με αποτέλεσμα να υπογράψει στους Καβαλίερς.

Ωστόσο, δεν έμεινε για πολύ εκεί, με τους Καβαλίερς να τον αφήνουν ελεύθερο και την ΤΣΣΚΑ να μη χάνει την ευκαιρία να τον κάνει δικό της.

Ο Πάνγκος υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών στους Μοσχοβίτες και φυσικά αποτελεί μια πολύ σημαντική προσθήκη που δίνει βάθος αλλά και πολύ μεγάλη ποιότητα στην περιφερειακή γραμμή του Δημήτρη Ιτούδη ενόψει πλέι-οφ και VTB League.

Δείτε την ανάρτηση της ΤΣΣΚΑ:

⚡️ ПАНГОС С НАМИ! ⚡️

Добро пожаловать, Кевин! 🔴🔵

Канадец подписал контракт с нашей командой до 2024 года

⚡️ PANGOS IS HERE! ⚡️

Welcome to the club, Kevin! 🔴🔵

Canadian guard signed a long-term contract (until 2024) with our team. pic.twitter.com/2zGlh6xbRL

— CSKA Moscow (@cskabasket) February 23, 2022