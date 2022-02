Μπορεί να πέρασαν αρκετοί μήνες από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και ο Κρίστιαν Έρικσεν υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας στο Euro 2020.

Ο Δανός μέσος από εκείνη την στιγμή δούλεψε ασταμάτητα και με τη βοήθεια των γιατρών κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο στόχο που ο ίδιος έθεσε για τη φετινή σεζόν. Να επιστρέψει ξανά στα γήπεδα.

Και αυτό συνέβη στη φιλική αναμέτρηση της Μπρέντφορντ κόντρα στη Σάουθεντ Γιουνάιτεντ. Ο Έρικσεν πήρε χρόνο συμμετοχής και όχι απλά δεν ήταν… σκιά του εαυτού του, αλλά μοίρασε και μία ασίστ.

Θυμίζουμε πως ο Δανός έχει υπογράψει στην αγγλική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν και ευχή όλων είναι να μπορέσει να επιστρέψει εκ νέου στα επίπεδα που βρισκόταν.

⚽⚽⚽ @joshdasilva_

📄 Today’s Match Report as @ChrisEriksen8 made his return to action ➡ https://t.co/tA0pQMg7KR#BrentfordFC pic.twitter.com/UOvXt1n6GZ

— Brentford FC (@BrentfordFC) February 14, 2022