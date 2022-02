BAFTA 2022: Ποικιλία εθνικοτήτων

Εχοντας συγκεντρώσει έντεκα υποψηφιότητες η ταινία «Dune» του Καναδού Ντενί Βιλνέβ βρίσκεται στην κορυφή σε ότι αφορά τις υποψηφιότητες των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA). Ωστόσο, οι περισσότερες κατηγορίες στις οποίες το «Dune» είναι υποψήφιο αφορούν τεχνικά βραβεία καμία ερμηνεία. Ο ίδιος ο Βιλνέβ είναι υποψήφιος μόνον ως σεναριογράφος μαζί με τους Ερικ Ροθ και Τζον Σπάιθς. Πολλές ταινίες που διεκδικούν βραβεία BAFTA είναι οι ίδιες που ακούστηκαν πριν από λίγο καιρό και στις Χρυσές Σφαίρες, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι οι ίδιες που θα ακουστούν και την επόμενη Τρίτη στις υποψηφιότητες των Οσκαρ.

Πιο συγκεκριμένα οι ταινίες «Η εξουσία του σκύλου» και «Belfast» εμφανίζονται στα BAFTA με οκτώ και έξι υποψηφιότητες αντιστοίχως, ­­ενώ η «Πίτσα Γλυκόριζα» του Πολ Τόμας Αντερσον και το μιούζικαλ «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ με πέντε. Το ίδιο νούμερο συγκέντρωσε και η τελευταία ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ, το «No time to die».

Συνολικά είναι υποψήφιες 48 ταινίες, δύο λιγότερες από τις περσινές βραβεύσεις. Ωστόσο η εφετινή ποικιλία εθνικοτήτων σε διάφορες κατηγορίες, δείχνει ότι τα BAFTA τείνουν να ξεφύγουν από το αυστηρά βρετανικό πλαίσιό τους. Στους υποψηφίους σκηνοθέτες για παράδειγμα, υπάρχουν δύο Γαλλίδες (Οντρέ Ντιουάν και Τζουλιά Ντικουρνό), μια Νεοζηλανδή (Τζέιν Κάμπιον), ένας Ιάπωνας (Ριουσούκε Χαμαγκούτσι), ένας Αμερικανός (Πολ Τόμας Αντερσον) και μόλις ένας βρετανός (Αλέμ Καν). Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι η Νορβηγίδα ηθοποιός Ρενάτε Ράινσβε είναι υποψήφια για το Α ρόλου για την ταινία «The worst person in the world» (κέρδισε για αυτήν το βραβείο ερμηνείας πέρσι στο φεστιβάλ των Καννών).

Ενδιαφέρουσες απουσίες είναι της Νικόλ Κίντμαν, της Κρίστεν Στιούαρτ και της Ολίβια Κόλμαν για τις ταινίες «Being the Ricardos», «Spencer» και «Η χαμένη κόρη» αντιστοίχως. Ολες τους είχαν προταθεί για την Χρυσή Σφαίρα και μάλιστα, η Νικόλ Κίντμαν την είχε κερδίσει. Στους υποψηφίους άντρες για τον Α ρόλο δεν βρίσκεται ο Ντενζέλ Γουόσινγκτον για το «The Tragedy of Macbeth», ενώ στην κατηγορία του Β’ ανδρικού ρόλου όλοι οι ηθοποιοί εμφανίζονται για πρώτη φορά στις υποψηφιότητες των BAFTA. Εξάλλου, 19 από τους συνολικά 24 ηθοποιούς (γυναίκες και άντρες) που είναι εφέτος υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία ρόλου, εμφανίζονται για πρώτη φορά στα συγκεκριμένα βραβεία .

Τα βραβεία BAFTA 2022 θα απονεμηθούν στις 13 Μαρτίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου

Μερικές από τις βασικές υποψηφιότητες

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

“Belfast”

“Μην κοιτάτε πάνω”

“Dune”

“Πίτσα γλυκόριζα”

“Η εξουσία του σκύλου ”

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

“Drive My Car” (Ιαπωνία)

“Το χέρι του Θεού” (Ιταλία)

“Παράλληλες μητέρες” (Ισπανία)

“Μικρή μαμά” (Γαλλία)–

“The Worst Person in the World” (Νορβηγία)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Τζέιν Κάμπιον – Η εξουσία του σκύλου

Οντρέ Ντιουάν – To γεγονός

Πολ Τόμας Αντερσον – Πίτσα γλυκόριζα

Τζουλιά Ντικουρνό – Titane

Αλέμ Καν – Μετά την αγάπη

KAΛΥΤΕΡΟΣ Α ΡΟΛΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΑ)

Lady Gaga – Οίκος Gucci

Αλάνα Χάιμ – Πίτσα γλυκόριζα

Eμίλια Τζόουνς- Coda

Ρενάτε Ράινσβε – The worst person in the world

Tέσα Τόμπσον – Passing

Tzοάνα Σκάνλαν – Μετά την αγάπη

KAΛΥΤΕΡΟΣ Α ΡΟΛΟΣ (ΑΝΤΡΑΣ)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο – Μη κοιτάτε πάνω

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς – Η εξουσία του σκύλου

Στίβεν Γκρέιαμ – Boiling point

Γουίλ Σμιθ – Η μέθοδος των Γουίλιαμς

Μαχερσάλα Αλι – Swan song

Αντέλ Ακτάρ – Ali $ Avqa

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Β ΡΟΛΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΑ)

Τζέσι Μπάκλεϊ – Η χαμένη κόρη

Αριάνα Ντεμπόσε – West Side Story

Aν Ντάουντ– Mass

Ονζόν Eλιs – Η μέθοδος των Γουίλιαμς

Ρουθ Νέγκα– Passing

Καϊτριόνα Μπάλφε – Belfast

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Β ΡΟΛΟΣ (ΑΝΤΡΑΣ)

Μάικ Φάιστ – West Side Story

Κίραν Χάιντς – Belfast

Tρόι Κότσουρ – Coda

Γούντι Νόρμαν– Η ζωή συνεχίζεται

Τζέσι Πλέμονς – Η εξουσία του σκύλου

Κόντι Σμιτ-Μακ Φί – Η εξουσία του σκύλου