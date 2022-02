Δυνατή κίνηση από Έβερτον: Ανακοίνωσε και Ντέλε Άλι

Στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, η Έβερτον του Φρανκ Λάμπαρντ έκλεψε τις εντυπώσεις στο Νησί με τις κινήσεις της. Μετά τον δανεισμό του Ντόνι Φαν Ντε Μπέεκ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τα «ζαχαρωτά», κατάφεραν να αποκτήσουν και τον Ντέλε Άλι από την Τότεναμ.

Η Έβερτον έδωσε τα χέρια με τα «σπιρούνια», ανακοινώνοντας την απόκτηση του Άγγλου μεσοεπιθετικού. Για τα επόμενα 2.5 χρόνια, ο πρώην άσος της Τότεναμ θα αγωνίζεται στην μπλε μεριά του Μέρσεϊσαϊντ.

Στο deal των δυο πλευρών, προβλέπεται πως όταν ο 25χρονος παίκτης φτάσει τις 20 συμμετοχές με την Έβερτον, τότε η ομάδα του Λάμπαρντ θα πρέπει να καταβάλλει 12 εκατομμύρια ευρώ στους Spurs, ενώ με τα μπόνους το συνολικό ποσό μπορεί να εκτοξευτεί στα 40 εκατομμύρια.

✍️ | We have completed the signing of midfielder Dele Alli from Tottenham Hotspur on a two-and-a-half-year contract until the end of June 2024.

Welcome to #EFC, Dele! 🔵

— Everton (@Everton) February 1, 2022