Το Μαντάμ Τισό έφτασε στο Ντουμπάι – Εντυπωσιακά εγκαίνια για τα θρυλικά κέρινα ομοιώματα

Το διάσημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τισό άνοιξε το πρώτο του παράρτημα στον αραβικό κόσμο, στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ανοίξαμε τις πύλες μας τη 14η Οκτωβρίου. Αναμένουμε πολλούς ντόπιους και ξένους επισκέπτες», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σανάζ Κολσρούντ, γενική διευθύντρια του Madame Tussauds του Ντουμπάι.

Μετά το άνοιγμα του πρώτου μουσείου Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο πριν από σχεδόν δύο αιώνες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επισκεφθεί τα διάφορα παραρτήματα που έχει ανοίξει στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία.

NOW OPEN!

Our doors are open and we are thrilled to welcome you to the star-studded party of a lifetime. Head to https://t.co/yVAIyjk3hQ to book your tickets NOW!#MTDubai#MadameTussaudsDubai#Dubai#FeelTheFame#OpeningSoon@bluewaters_dxb pic.twitter.com/aV41wg4vrE

— Madame Tussauds Dubai (@Tussauds_Dubai) October 14, 2021