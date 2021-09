Σφοδρές βροχοπτώσεις σημειώνονται σήμερα στις ακτές του Τέξας στον Κόλπο του Μεξικού και στη Λουιζιάνα καθώς η τροπική καταιγίδα Νίκολας ενισχύθηκε σε κυκλώνα και κατευθύνεται προς την ξηρά, απειλώντας με εκτεταμένες πλημμύρες και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Ο κυκλώνας Νίκολας βρισκόταν περίπου 30 χλμ. νοτιοανατολικά της Ματαγκόρντα του Τέξας στις 11 μ.μ. (τοπική ώρα) και κατευθυνόταν βορειοανατολικά με μέγιστη ταχύτητα ανέμων τα 120 χλμ/ώρα, ανέφερε χθες, Δευτέρα, το βράδυ σε έκτακτο δελτίο του το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων.

Based on radar and this video, it appears #Nicholas made landfall near Sargent, Texas. Still waiting confirmation from the NHC. https://t.co/jZvmt7BVWQ

— Christopher Nunley, Ph.D. (@chrisnunley) September 14, 2021