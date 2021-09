Μετά από ένα επεισοδιακό Grand Prix, το οποίο τα είχε όλα: συγκρούσεις, προσπεράσεις και πολύ θέαμα, ο Ντάνιελ Ρικιάρντο εκμεταλλεύτηκε το τρακάρισμα που είχε ο Λιούις Χάμιλτον με τον Μαξ Φερστάπεν και πέτυχε την πρώτη του νίκη μετά το 2018 στο Μονακό!

Μάλιστα, οι McLaren έκαναν το 1-2, με τον Λάντο Νόρις να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Βάλτερι Μπότας με Mercedes, ο οποίος έκανε έναν απίθανο αγώνα, με τον Φινλανδό να κερδίζει 16 θέσεις και να τερματίζει τρίτος.

Οσον αφορά στους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν, ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull στην προσπάθειά του να περάσει τον Βρετανό έπεσε πάνω στον πιλότο της Mercedes, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στην αμμοπαγίδα. Η σύγκρουσή τους άφησε στους 5 πόντους τη διαφορά τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Race stewards will be reviewing the Hamilton/Verstappen incident after the race 👀

LAP 30/53: Safety Car out on track#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/bjITEjBUQQ

— Formula 1 (@F1) September 12, 2021