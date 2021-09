Έγραψε ιστορία ο Σαλάχ στο Elland Road

Ήταν αναμενόμενο… Ο Μο Σαλάχ είναι πλέον μέλος ενός ξεχωριστού κλαμπ της Premier League!

Ο Αιγύπτιος επιθετικός σκόραρε και άνοιξε το σκορ στο Elland Road απέναντι στη Λιντς, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στη Λίβερπουλ. Ένα ιστορικό γκολ, καθώς έφτασε τα 100 γκολ στην Premier League και έγινε ο 30ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της λίγκας που το καταφέρνει.

Μάλιστα, ο Σαλάχ έγινε και ο 5ος γρηγορότερος που φτάνει στη συγκεκριμένη ιστορική επίδοση.

Elite company 🔝

Mo Salah is the fifth-fastest player to reach 1️⃣0️⃣0️⃣ Premier League goals 🔥 pic.twitter.com/VskSYbFDkH

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 12, 2021