Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τα δάκρυα της μητέρας του Ρονάλντο στην εξέδρα

Ο Κριστιάνο σκόραρε, η μαμά Ντολόρες δάκρυσε στο δεύτερο γκολ του γιου της στο ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Νιούκαστλ (4-1) στο Όλντ Τράφορντ.

Η μητέρα του Κριστιάνο, Ντολόρες Αβέιρο, βρέθηκε στις εξέδρες του Όλντ Τράφορντ για να τον καμαρώσει στο ντεμπούτο του, ενώ στο γήπεδο βρέθηκε και η σύντροφος του παίκτη, Χεορχίνα Ροντρίγκες. Η αντίδρασή της μαμάς Ντολόρες, ωστόσο, στο δεύτερο γκολ του Ρονάλντο ήταν αξιοσημείωτη, καθώς πετάχτηκε από τη θέση της και πανηγύρισε το γκολ, όντας ταυτόχρονα συγκινημένη.

Ronaldo’s Mum behind me after him scoring, my heart cannot cope ❤🇾🇪 pic.twitter.com/klzl3Ysafm

— Ambo (@Ambo_91) September 11, 2021