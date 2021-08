Στην Σέλτικ και επίσημα ο Γιακουμάκης για πέντε χρόνια

Παίκτη της Σέλτικ αποτελεί κι επίσημα ο Γιώργος Γιακουμάκης!

Ο Έλληνας φορ ανακοινώθηκε επίσημα για τα επόμενα πέντε χρόνια και θα είναι συμπαίκτης του Βασίλη Μπάρκα στους Κέλτες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη 10η φετινή τους θερινή μεταγραφή.

Η Φένλο θα βάλει στα ταμεία της γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ λόγω του 10% ποσοστού μεταπώλησης που διατηρούσε η ΑΕΚ, από την πώλησή του στην Ολλανδική ομάδα, θα πάρει γύρω στα 300 χιλιάδες ευρώ.

«Η Σέλτικ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο με τους καλύτερους οπαδούς. Είναι ένας σύλλογος που θαύμαζα τόσο καιρό και θα είναι τιμή μου που θα φοράω τη διάσημη φανέλα της», τόνισε ο 26χρονος άσος.

🇬🇷 𝕆𝕦𝕣 𝟙𝟘𝕥𝕙 𝕤𝕦𝕞𝕞𝕖𝕣 𝕤𝕚𝕘𝕟𝕚𝕟𝕘 📝

Giorgos Giakoumakis has joined #CelticFC on a five-year deal, subject to international clearance! 💪#WelcomeGiakoumakis 🍀

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 31, 2021