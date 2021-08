Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την μεγαλύτερη βραδιά μόδας. Όπως έχει γίνει γνωστό, το Met Gala που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη, επιστρέφει και η ανυπομονησία είναι έκδηλη.

Η εκδήλωση γεμάτη πολυτέλεια, δημιουργία, μόδα, αίγλη, και πολλά φλας θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το woman@home στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Το Met ball ή Met gala, είναι μία φιλανθρωπική εκδήλωση, στην οποία συναντώνται εκπρόσωποι της μόδας, του αθλητισμού και των τεχνών για να γιορτάσουν και να στηρίξουν την έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης.

It’s the First Monday in May! ✨

There’s no #MetGala today—this photo is from 2019!—but the 2021 #CostumeInstitute Benefit will be held on Monday, September 13 (subject to government guidelines), with co-chairs Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman, and Naomi Osaka. pic.twitter.com/2gxhwCJARx

