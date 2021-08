Παίρνει μετοχές από ομάδα μπέιζμπολ του Μιλγουόκι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ενδιαφέρεται μόνο για το μπάσκετ, μιας και ο «Greek Freak» φαίνεται πως είναι φίλαθλος και του μπέιζμπολ και δη των Μιλγουόκι Μπρούερς.

Έτσι ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Μπακς και MVP των τελικών, αποφάσισε να αγοράσει κάποιες μετοχές της τοπικής ομάδας σε μια εντυπωσιακή επιχειρηματική κίνηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τζεφ Πάσαν, από το ESPN, o Έλληνας σούπερσταρ θέλησε να ακολουθήσει το παράδειγμα του σούπερ-σταρ του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, Πάτρικ Μαχόουμς, που αγόρασε το δικό του ποσοστό στους Ρόγιαλς, στο ίδιο άθλημα.

Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo is purchasing a stake in the Milwaukee Brewers, sources tell ESPN. Follows the model of Patrick Mahomes: small-market star investing in the local baseball franchise, which Mahomes did in joining the Royals’ ownership group.

— Jeff Passan (@JeffPassan) August 20, 2021