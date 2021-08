Απολαυστικό βίντεο – Οι κορυφαίες στιγμές του Πρίντεζη στη Euroleague

Το «πεταχτάρι» της Κωνσταντινούπολης; Το buzzer beater τρίποντο με την Μπαρτσελόνα που έδωσε πρόκριση σε Final Four; To καλάθι με τον Ερυθρό Αστέρα στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης που χάρισε σημαντική νίκη στον Ολυμπιακό; To buzzer beater με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ; Τι να πρωτοθυμηθείς; Και τι να ξεχωρίσεις από τα μυθικά κατορθώματα του Γιώργου Πρίντεζη όλα αυτά τα χρόνια στη Euroleague με την «ερυθρόλευκη» φανέλα!

Η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας 4:43 λεπτών με τις καλύτερες ever στιγμές του Πρίντεζη στη διοργάνωση. Σίγουρα το βίντεο είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να χωρέσει όλο το μεγαλείο αυτού του παίκτη, αλλά είναι ένα δείγμα του τι έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό.

Απολαύστε το βίντεο:

A man with some BIG moments in his archive…

Start the week right with the BEST OF Georgios Printezis pic.twitter.com/Fd97QGJMgw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 16, 2021