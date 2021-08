Μέσι – Η Παρί Σεν Ζερμέν θα νοικιάσει τον Πύργο του Άιφελ για την παρουσίασή του

Θέμα ημερών φαίνεται πως είναι η ανακοίνωση του Λιονέλ Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Αργεντινός αποχωρεί έπειτα από 21 χρόνια από την Μπαρτσελόνα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πόλη του Φωτός.

Η Παρί ήταν η μοναδική που κινήθηκε αστραπιαία μετά την ανακοίνωση των Μπλαουγκράνα ότι χωρίζουν οι δρόμοι τους με τον Μέσι και έκανε μια δελεαστική πρόταση στον Pulga.

Όλα έχουν πάρει το δρόμο τους, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι τελειωμένη.

Αυτό αποδεικνύεται και από τα δημοσιεύματα που έρχονται από την Γαλλία, με τα τελευταία να αφορούν την παρουσίαση του Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα από την πρωτεύουσα έχει νοικιάσει τον Πύργο του Άιφελ στις 10 Αυγούστου για να παρουσιάσει τον αργεντινό σούπερ σταρ.

Δε θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς έχουν προηγηθεί οι περιπτώσεις του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και του Νεϊμάρ.

Την «πρεμιέρα» έκανε το 2012 ο Σουηδός, για να ακολουθήσει πέντε χρόνια μετά (2017) ο Βραζιλιάνος.

Πλέον είναι η σειρά του Μέσι να ανέβει στον Πύργο του Άιφελ, εκεί όπου θα συντελεστεί μια καινούρια αρχή στην καριέρα του.

According to reports, the Eiffel Tower has been booked by PSG for 10th of August.

The last time they booked the Eiffel Tower was to announce Neymar back in 2017.

Lionel Messi, confirmed? 👀 pic.twitter.com/QDmtZm9Ocp

