Ισραηλινοί αξιωματούχοι ελέγχουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ισραηλινό φορτηγό πλοίο δέχθηκε σήμερα επίθεση από ιρανικές δυνάμεις καθώς έπλεε από την Τζέντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12.

Το πλήρωμα είναι σώο και το πλοίο δεν έχει υποστεί σοβαρή βλάβη, μετέδωσε το N12, επικαλούμενο πηγές του ισραηλινού υπουργείου Αμυνας.

🚨An Israeli ship was targeted in the Northern Indian ocean while on route to the UAE. The ship is owned by the Israeli company Zodiac Mari & the shipowner’s name is Eyal Ofer. The assessment in #Israel is that #Iran is responsible for the operation against the ship. pic.twitter.com/jjbg8StRwt

