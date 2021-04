Βέμπερ προς Τουρκία: Η μπάλα είναι στο γήπεδό σας – Να αλλάξει πορεία ο Ερντογάν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχτεί στενότερους δεσμούς με την Τουρκία, εάν ο Ταγίπ Ερντογάν δεν αλλάξει πορεία, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, με ανάρτησή του στο twitter.

«Δεν μπορούμε να ανοίξουμε νέο κεφάλαιο με την Τουρκία και δεν θα δεχτούμε στενότερους δεσμούς, εάν ο πρόεδρος Eρντογάν δεν αλλάξει πορεία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «οι συνομιλίες για το Κυπριακό στη Γενεύη και οι συνομιλίες με την Ελλάδα είναι σημαντικές για εμάς, για να δούμε αν η Άγκυρα είναι πραγματικά έτοιμη για διάλογο». Και κατέληξε: «Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους».

We cannot open a new chapter with #Turkey & will not accept closer ties, if President #Erdogan does not change course. The #Cyprus talks in Geneva & the talks with #Greece are important for us to see if Ankara is really ready for dialogue. The ball is in their court. #EastMed pic.twitter.com/PV6Y8L86Nj

— Manfred Weber (@ManfredWeber) April 26, 2021