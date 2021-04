Μακρόν και Τζόνσον κατά της European Super League

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει παγκοσμίως μετά την ανακοίνωση 12 εκ των κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης για τη δημιουργία κλειστής ευρωπαϊκής λίγκας που αλλάζει τον χάρτη του ποδοσφαίρου. Η ίδρυση της Super League συζητήθηκε σε όλα τα επίπεδα και οι περισσότεροι είναι αντίθετοι στη δημιουργία της.

Μάλιστα, πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, εξέφρασαν την αντίθεσή τους με τη δημιουργία της European Super League σε δηλώσεις τους, ενώ ο Γάλλος χαιρέτησε την απόφαση των γαλλικών ομάδων να μην συμμετάσχουν.

«Η προεδρία της Γαλλίας χαιρετίζει τη θέση των γαλλικών ομάδων να μην αποδεχθούν να συμμετάσχουν στην European Super League η οποία απειλεί τις αρχές της αλληλεγγύης και του αθλητικού πνεύματος. Το γαλλικό κράτος θα υποστηρίξει όλα τα μέτρα που έλαβαν οι LFP, FFF, UEFA και FIFA για την προστασία της ακεραιότητας των εθνικών και ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων».

Η μεγάλη κόντρα για την Ευρωπαϊκή Superleague έφτασε μέχρι και τον πρωθυπουργό της Αγγλίας ο οποίος χαρακτήρισε επιζήμια για το ποδόσφαιρο και κάλεσε τους εμπλεκόμενους συλλόγους να μιλήσουν στους οπαδούς τους προτού προχωρήσουν σε περαιτέρω βήματα.

«Τα σχέδια για μια ευρωπαϊκή Super League θα ήταν πολύ επιζήμια για το ποδόσφαιρο και υποστηρίζουμε τις ποδοσφαιρικές αρχές στο να αναλάβουν δράση. Θα χτυπούσαν στην καρδιά του εγχώριου παιχνιδιού και θα ανησυχήσουν τους θαυμαστές σε όλη τη χώρα. Οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι πρέπει να απαντήσουν στους οπαδούς τους και στην ευρύτερη κοινότητα ποδοσφαίρου προτού κάνουν περαιτέρω βήματα» ανέφερε ο Τζόνσον.

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.

They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2)

