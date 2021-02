Η αναφορά του Ολυμπιακού στο ρεκόρ του Μαρτίνς

Ο Ολυμπιακός νίκησε 4-2 την Αϊντχόφεν και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League, με τον Πέδρο Μαρτίνς να γράφει ιστορία στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές στον πάγκο του Ολυμπιακού, φτάνοντας συνολικά τις 37 και ξεπερνώντας τον Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε αυτό το ιστορικό ρεκόρ του Μαρτίνς και μέσω ανάρτησής της αποθέωσε τον Profesor.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έγινε ο προπονητής με τον μεγαλύτερο αριθμό ευρωπαϊκών συμμετοχών (37) στον πάγκο του Ολυμπιακού! / @CoachPMartins now has the most European appearances (37) as Olympiacos coach! 🔴⚪️#Olympiacos #PedroMartins #Appearances #Europe #UCL #UEL #Coach #ElProfesor pic.twitter.com/qXIy3buZ9Y

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) February 19, 2021