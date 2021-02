Αυστραλιανό Όπεν : Με Μπερετίνι στους «16» ο Τσιτσιπάς

Ο Ματέο Μπερετίνι θα βρεθεί στο δρόμο του Στέφανου Τσιτσιπά για τους «16» του Αυστραλιανού Όπεν.

Ο Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται στο No 10 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να λυγίσει τον Καρέν Χατσάνοφ με 7-6(1), 7-6(5), 7-6(5) μέσα σε 3 ώρες και τη Δευτέρα (15/2) θα αναμετρηθεί με τον έλληνα τενίστα με φόντο τους «8» της διοργάνωσης.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί στο US Open το 2017, με τον Τσιτσιπά να κερδίζει με 6-7(6), 7-6(4), 7-6(2) και στον πρώτο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν το 2019, όπου και εκεί ο Στέφανος είχε επικρατήσει με 6-7 (3), 6-4 6-3, 7-6 (4).

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

Battling through the pain 👏

That was a big win from @MattBerrettini #AusOpen pic.twitter.com/SXIhjQ8OIg

— ATP Tour (@atptour) February 13, 2021