Την εκτίμηση ότι ενδεχομένως σύντομα να εγκρίνει ο ΕΟΦ το ρωσικό εμβόλιο, εξέφρασε ο Γενικός Αρχίατρος και Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝ Αθηνών και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, Λάζαρος Καρνέσης.

Όπως είπε, στον ΘΕΜΑ 104,6, το ρωσικό εμβόλιο φαίνεται να είναι αποτελεσματικό και αν έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές θα λάβει έγκριση. Όσο περισσότερα εμβόλια τόνισε, τόσο το καλύτερο.

Μιλώντας για τα φαινόμενα άρνησης του εμβολιασμού από υγειονομικούς προκαλώντας διασπορά σε νοσοκομεία, ο κ. Καρνέσης το απέδωσε στην κόπωση που παρουσιάζουν αλλά και στην ελλιπή ενημέρωση για το εμβόλιο. «Υπάρχει παραπληροφόρηση για τις επιπτώσεις του», τόνισε χαρακτηριστικά. «Είμαι σίγουρος όμως ότι ένα μεγάλο ποσοστό θα επανέλθει και θα κάνει αυτό που πρέπει για την ασφάλεια τους να καλυφθούν και να μη διασπείρουν άλλο τον ιο σε ασθενείς», σημείωσε. Όσον αφορά το προσωπικό στα στρατιωτικά νοσοκομεία αποκάλυψε ότι εμβολιάστηκαν περίπου σε ποσοστό 70%.

Τέλος Μαρτίου οι δόσεις της AstraZeneca

Όσον αφορά τα εμβόλια, όπως είπε, της AstraZeneca οι δόσεις θα έρθουν έως το τέλος Μαρτίου. Ενώ όπως είπε, αν πράγματι επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι δεν έχει επαρκή ανοσία για τους άνω των 65 ετών τότε θα υπάρξει ένα plan Β, να δοθεί σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες ή ανθρώπους ευπαθών ομάδων. Παράλληλα, τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα εγκριθούν και περισσότερα εμβόλια από μεγάλες και γνωστές εταιρίες, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ροή θα είναι καλύτερη.

ΕΚΠΑ για Sputnik-V: Στο 92% η αποτελεσματικότητα του ρωσικού εμβολίου κατά της Covid-19

Την ίδια ώρα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προχώρησε σε μία νέα ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα του ρωσικού εμβολίου Sputnik V έναντι στον ιό SARS-Cov-2 κατά την κλινική μελέτη φάσης 3, το οποίο είχε ήδη δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στις κλινικές μελέτες φάσης 1/2.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) (https://mdimop.gr/covid19/) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3 των Denis Y Logunov και συνεργατών που δημοσιεύτηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 2021 στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The Lancet (DY Logunov et al. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia. The Lancet. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8).

Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 που πραγματοποιήθηκε σε 25 νοσοκομεία και πολυκλινικές στη Μόσχα. Συμπεριλήφθησαν ασθενείς ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, με αρνητική δοκιμασία PCR για τον SARS-CoV-2 καθώς και αρνητικά IgG και IgM, χωρίς ιστορικό λοιμώδους νόσου το προηγούμενο 14ημερο και χωρίς προηγούμενο εμβολιασμό τις προηγούμενες 30 ημέρες από τον εμβολιασμό.Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 3 προς 1 να λάβουν είτε το εμβόλιο είτε εικονικό εμβόλιο.

Οι συμμετέχοντες, οι ερευνητές και όλο το προσωπικό της μελέτης δεν γνώριζαν ποιος ασθενής λάμβανε ενεργό και ποιος εικονικό εμβόλιο. Το εμβόλιο χορηγήθηκε σε δύο δόσεις με διαφορά 21 ημερών (0.5mL ανά δόση). Το εμβόλιο χρησιμοποιεί φορέα αδενοιό (rAd26 η πρώτη δόση και rAd5 η δεύτερη δόση) που περιέχει το γονίδιο για την κωδικοποίηση και την παραγωγή της γλυκοπρωτείνης S του ιού SARS-CoV-2. Μεταξύ 7 Σεπτεμβρίου και 24 Νοεμβρίου 2020, 21.977 ενήλικες ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε το εμβόλιο (n=16501) είτε το εικονικό εμβόλιο (n=5476).

Τι έδειξε η έρευνα

Συνολικά 19.866 άτομα έλαβαν δύο δόσεις του εμβολίου ή του εικονικού εμβολίου και συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση. Την 21η ημέρα από την πρώτη δόση του εμβολίου 16 (0.1%) από τους 14.964 συμμετέχοντες που έλαβαν το εμβόλιο και 62 (1.3%) από τους 4.902 συμμετέχοντες που έλαβαν εικονικό εμβόλιο εμφάνισαν επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19.

Επομένως, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου την 21η ημέρα μετά την 1η δόση ανήλθε στο 91.6%. Το ποσοστό της ορομετατροπής με βάση την παρουσία αντισωμάτων IgG έναντι του SARS-CoV-2 (anti-RBD IgG) ανήλθε στο 98.25%. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο παρακολούθησης υπολογίστηκε στο 73.1%. Η προστασία ξεκίνησε να εκδηλώνεται ήδη από τη 15η ημέρα μετά τον εμβολιασμό, και υπολογίζεται ότι μεταξύ της 15ης και της 21ης ημέρας είναι 73.6%. Σε όλες τις υπο-αναλύσεις ως προς το φύλο και την ηλικία η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν άνω του 87%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν 91.8% στους συμμετέχοντες άνω των 60 ετών.

Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις COVID-19 μέτριας ή σοβαρής βαρύτητας σε όσους έλαβαν το εμβόλιο, ενώ καταγράφηκαν 20 περιπτώσεις COVID-19 μέτριας ή σοβαρής βαρύτητας μεταξύ των συμμετεχόντων που έλαβαν εικονικό εμβόλιο στις πρώτες 21 ημέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου.

Επομένως, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι μέτριας ή σοβαρής βαρύτητας COVID-19 τις πρώτες 21 ημέρες μετά την 1η δόση του εμβολίου ήταν 100%. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (94%) ήταν βαθμού σοβαρότητας 1 (ήπιες).

Οι 45 από τους 16.427 (0.3%) συμμετέχοντες που έλαβαν εμβόλιο και 23 από τους 5.435 (0.4%) συμμετέχοντες που έλαβαν εικονικό εμβόλιο εμφάνισαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ καμία δε συσχετίστηκε με τον εμβολιασμό.

Συνολικά καταγράφηκαν 4 θάνατοι κατά τη διάρκεια της μελέτης που δε συσχετίστηκαν με τον εμβολιασμό (3 στην ομάδα των συμμετεχόντων που έλαβαν το εμβόλιο και 1 στην ομάδα των συμμετεχόντων που δεν έλαβαν το εμβόλιο). Συμπερασματικά, η ενδιάμεση ανάλυση της μελέτης φάσης 3 του ρωσικού εμβολίου Sputnik V έδειξε 91.6% αποτελεσματικότητα μετά την 1η δόση του εμβολίου.