Το… τρελό σερί του Γιόκιτς με τα double-double

Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει ξεκινήσει καταπληκτικά τη σεζόν στο ΝΒΑ, όντας ένας από τους κύριους υποψηφίους για να κερδίσει το βραβείο του MVP της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σέρβος σέντερ γράφει εξαιρετικά νούμερα έχοντας καταφέρει να πραγματοποιήσει 17 συνεχόμενα double double από το ξεκίνημα, προσθέτοντας το όνομα του στη λίστα με μεγάλες προσωπικότητες της λίγκας.

Συγκεκριμένα, έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που καταγράφει 17 double double στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, μαζί με τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ που το έχει κάνει δύο φορές, τον Μπιλ Ουόλτον και φυσικά, τον Έλληνα σούπερ σταρ, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Nikola Jokic is just the fourth different player in the last 50 NBA seasons to open a season with 17 consecutive double-doubles:

✅ Kareem Abdul-Jabbar, 1971-72

✅ Abdul-Jabbar, 1975-76

✅ Bill Walton, 1976-77

✅ Giannis Antetokounmpo, 2019-20

✅ Jokic, 2020-21 pic.twitter.com/cRHf4tWubq

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 26, 2021