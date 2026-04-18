Σε μια παρέμβαση με ισχυρό πολιτικό συμβολισμό, η Ντόρα Μπακογιάννη «έδειξε» την έξοδο στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριο Λαζαρίδη.

Μιλώντας στο MEGA, η βουλευτής χαρακτήρισε σαφές το γεγονός ότι το ζήτημα με το πτυχίο του υφυπουργού ήταν παράτυπο, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια πραγματικότητα που πλέον αποδέχονται όλοι.

«Να παραιτηθεί, να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό»

Αν και αναγνώρισε τη μακρά διαδρομή του κ. Λαζαρίδη ως κομματικού στελέχους, η κυρία Μπακογιάννη δεν μάσησε τα λόγια της σχετικά με τους χειρισμούς του, τονίζοντας ότι η παραμονή του στη θέση του δημιουργεί δυσβάσταχτο πολιτικό βάρος για την παράταξη.

«Η ιστορία αυτή μας έχει προβληματίσει και μας έχει στεναχωρήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως ο υφυπουργός δεν χειρίστηκε σωστά την υπόθεση για τον εαυτό του.

Στο κρίσιμο ερώτημα για το αν ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να παραιτηθεί, η απάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη ήταν κατηγορηματική: «Ναι».

Υπογράμμισε την ανάγκη για θεσμική υπευθυνότητα, καλώντας τον υφυπουργό να διευκολύνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, αποχωρώντας από το σχήμα.