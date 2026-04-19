Μπορεί ο Λευτέρης Πετρούνιας να έχει συνηθίσει να δαμάζει τους κρίκους και να ανεβαίνει στα ψηλότερα σκαλιά του βάθρου παγκοσμίως, όμως όπως φαίνεται, η μεγαλύτερη συγκίνηση για εκείνον κρύβεται πλέον στις προσπάθειες της επόμενης γενιάς.

Με μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα, ο χρυσός ολυμπιονίκης μοιράστηκε με τους ακολούθους του την υπερηφάνεια του για τα πρώτα αθλητικά βήματα της κόρης του, παραδεχόμενος με ειλικρίνεια ότι ο ρόλος του θεατή είναι τελικά πολύ πιο απαιτητικός από εκείνον του αθλητή.

«Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι!» έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της αγωνίας που βιώνει κάθε γονέας όταν το παιδί του μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πετρούνιας συνεχάρη τη «μικρή του αθλήτρια», τονίζοντας πως πάνω από τα μετάλλια, εκείνο που τον κάνει περισσότερο περήφανο είναι το χαμόγελό της.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η σύζυγός του Βασιλική Μιλλούση είδαν με περηφάνια τη μεγάλη τους κόρη, την 6χρονη Σοφία, να ξεχωρίζει στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Η συγκομιδή της στην πρώτη της αυτή διαδρομή ήταν εντυπωσιακή, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα της με δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Ο πρωταθλητής ευχήθηκε η διαδρομή που ξεκινά τώρα για την κόρη του να είναι «μαγική και γεμάτη συγκινήσεις», ενώ δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια στην ομάδα του συλλόγου «Gymnastics Stars» και την προπονήτριά της για τη δουλειά τους.