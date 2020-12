Στις 27 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

«Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter».

Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει ήδη ζητήσει οι εμβολιασμοί να ξεκινήσουν την ίδια ημέρα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

It’s Europe’s moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020