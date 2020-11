Την επιγραφή που θα ήθελε να γραφεί στον τάφο του είχε αποκαλύψει σε μία «αυτό-συνέντευξη» πριν χρόνια ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος άφησε χθες την τελευταία του πνοή προδομένος από την καρδιά του σε ηλικία 60 ετών.

Στην ερώτηση για το αν θα έγραφε κάτι στον τάφο του, ο Μαραντόνα είχε απαντήσει:

«Eυχαριστώ που έπαιξα ποδόσφαιρο, γιατί είναι το άθλημα που μου έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά και ελευθερία, είναι σαν να αγγίζω τον ουρανό με τα χέρια μου. Ευχαριστώ την μπάλα. Ναι, θα έβαζα στην ταφόπλακα: “Ευχαριστώ την μπάλα”».

Ο Μαραντόνα μάλιστα είχε μιλήσει για το ιδανικό τέλος του, το οποίος θα ήταν «το να γερνάει μαζί με τα εγγόνια του».

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε καθώς ο θάνατος τον βρήκε μόνο, μακριά από την οικογένειά του.

Η ιστοσελίδα της εφημερίδας Clarin αναφέρει πως ο Μαραντόνα ήταν μόνος και δεν είχε μπορέσει να δει τα παιδιά του ούτε στα γενέθλιά του στο τέλος του Οκτωβρίου, ενώ του έλειπε πολύ η μητέρα του που είχε φύγει από τη ζωή κι αυτό τον είχε ρίξει πολύ ψυχολογικά.

Στην τελευταία του συνέντευξη στην Clarin, με αφορμή τα γενέθλιά του, είχε δηλώσει πως «μετανιώνω που δεν είχα κοντά μου τους γονείς μου. Πάντα έκανα αυτή την ευχή, να είχα μια ακόμα ημέρα με την Τότα (σ.σ. η μητέρα του). Αλλά ξέρω πως από τον παράδεισο θα είναι υπερήφανη για εμένα και πως ήταν χαρούμενη».

Υπερήφανη όμως για τον «μάγο» της μπάλας θα είναι και όλη η Αργεντινή, η οποία στο άκουσμα του θανάτου του βυθίστηκε στο πένθος. Με δάκρυα στα μάτια σπεύδουν στο γήπεδο της Μπόκα οι Αργεντινοί για να θρηνήσουν.

Ακόμη και οι φωτεινοί πίνακες στους δρόμους της Αργεντινής αποχαιρετούν τον Ντιέγκο Μαραντόνα (κάτω).

Ο πρόεδρος της χώρας Αλμπέρτο Φερνάντεζ ανήγγειλε τριήμερο πένθος για την πιο χαρακτηριστική ποδοσφαιρική μορφή στην ιστορία του έθνους.

Αλλωστε, ο Μαραντόνα για τους συμπατριώτες του δεν ήταν απλώς ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αλλά ένας… θεός επί γης. Η είδηση της απώλειάς του έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα, απ’ άκρη σ’ άκρη, καθώς ο Ντιέγκο δεν… ανήκε σε μια ομάδα, αλλά σε ολόκληρη την Αργεντινή.

Νωρίτερα, ο Αλμπέρτο Φερνάντεζ είχε αποχαιρετήσει με tweet τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή, τονίζοντας πως «Μας πήγες στην κορυφή του κόσμου, θα μας λείπεις για πάντα».

Ο ίδιος δήλωσε στην Clarin: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι η χειρότερη είδηση που θα μπορούσε να ακούσει ο λαός της Αργεντινής. Τον αγαπήσαμε, προσπαθώ να έρθω σε επαφή με την οικογένειά του, υπάρχει τόση θλίψη».

Οι ημερομηνίες για το τριήμερο πένθος θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ τα έξοδα της κηδείας αναμένεται να καλυφθούν από την κυβέρνηση.

Ο κόσμος στο άκουσμα του θανάτου του Μαραντόνα βγήκε αυθόρμητα στους δρόμους, όπως συνέβη και στη Νάπολη όπου η νύχτα έγινε μέρα, για να θρηνήσει τον χαμό του.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν στο γήπεδο της Μπόκα Τζούνιορς, στο θρυλικό Μπομπονέρα, εκεί όπου ο Ντιέγκο μεγαλούργησε, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον κατά πολλούς σπουδαιότερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Ενδεικτικά της βαθιάς θλίψης που βιώνουν οι Αργεντινοί τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν.

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός και δείχνει παιδάκι με τη μητέρα του αγκαλιασμένοι να κλαίνε για την απώλεια του Μαραντόνα έξω από το γήπεδο της Μπόκα, όπου πολλοί έσπευσαν να αφήσουν ένα λουλούδι.

Η συγκίνηση για τον θάνατο ίσως του καλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών απλώθηκε σε όλον τον πλανήτη.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώσεις από αστέρες και παράγοντες του ποδοσφαίρου, αμέτρητα δημοσιεύματα-φόρος τιμής για τον σπουδαίο Αργεντινό.

Στον μεγάλο άσο υποκλίνεται η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe» που κυκλοφορεί σήμερα με ολοσέλιδη φωτογραφία του Ντιεγκίτο και τον τίτλο «Ο θεός είναι νεκρός».

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα έζησε πολύ μεγάλες στιγμές με τη φανέλα της Νάπολι και ολόκληρη η ιταλική πόλη βυθίστηκε στο πένθος με την είδηση του θανάτου του.

Οι «παρτενοπέι» εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο να μετονομάσουν το γήπεδό τους από «Σαν Πάολο» στο όνομα του μεγάλου αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Ο πρόεδρος των Ναπολιτάνων, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, δήλωσε για τη σκέψη αυτή: «Θα ήθελα να προβάλλω το πρόσωπο του Μαραντόνα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με τη Ριέκα για το Europa League. Θα ήταν μια καλή ιδέα να ονομάσουμε το γήπεδό μας σε Σαν Πάολο-Μαραντόνα. Είναι κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε».

Ο δήμαρχος της ιταλικής πόλης, Λουίτζι Ντε Μαγκίστρις, δήλωσε: «Ας δώσουμε το όνομα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στο Σαν Πάολο».

Οπως όλος ο πλανήτης, έτσι και η Μπαρτσελόνα θρηνεί για την απώλεια του αργεντινού «Θεού» του ποδοσφαίρου.

Ο Μαραντόνα αγωνίστηκε με τη φανέλα των Καταλανών σε 36 αγώνες (1982-1984) και έτσι η Μπαρτσελόνα τον αποχαιρέτησε με ξεχωριστό τρόπο μέσω social media.

«Ευχαριστούμε για όλα» ήταν το μήνυμα των «μπλαουγκράνα», συμπληρώνοντας σε άλλη δημοσίευση: «Η Μπαρτσελόνα εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια της για τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, έναν ποδοσφαιριστή του συλλόγου μας (1982-84) και ένα ίνδαλμα του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αναπαύσου εν ειρήνη Ντιέγκο».

Ο Μαραντόνα ήταν αυτός που έδωσε στην εθνική ομάδα της Αργεντινής τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, στο Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό. Ηταν εκείνος που με το «χέρι του Θεού» έδωσε στους Αργεντίνους έναν λόγο να χαμογελάσουν, στη νίκη επί των Αγγλων με 2-1, λίγο μετά τον πόλεμο των Φόκλαντς.

