ΚΑΕ Ολυμπιακός : «Ο κόσμος του αθλητισμού θρηνεί την απώλεια ενός θρύλου»

Ο κόσμος του αθλητισμού θρηνεί την απώλεια ενός θρύλου. Ενός ανθρώπου που άλλαξε το ποδόσφαιρο, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που δύσκολα μπορεί κάποιος να πλησιάσει.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα απεβίωσε σε ηλικία 60 ετών, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να αποχαιρετά τον θρύλο της Αργεντινής και του ποδοσφαίρου.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με μήνυμά της στα social media, εξέφρασε την θλίψη της για τον χαμό του Ντιέγκο Μαραντόνα.

«Το χρώμα της μπάλας μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά το συναίσθημα είναι το ίδιο. Ο κόσμος του αθλητισμού θρηνεί σήμερα την απώλεια ενός θρύλου. Αναπαύσου εν ειρήνη Ντιέγκο», ανέφερε το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

The colour of the ball may be different, but the feeling is the same. The world of sports grieves today the loss of a legend. R. I. P. Diego 🙏🏾 pic.twitter.com/VkrKBn9kUW

