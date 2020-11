«Βόμβα» από τον Κύργιο για το μέλλον του Γιάννη: «Ψήνεται για τους…»

Ο Νικ Κύργιος είναι πολύ καλός φίλος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι δύο τους έχουν εξαιρετική σχέση και πολλές φορές στο παρελθόν ο ιδιόρρυθμος Ελληνοαυστραλός τενίστας έχει εμφανιστεί σε διάφορες διοργανώσεις, φορώντας τη φανέλα του Greek Freak.

Το όνομα του Ελληνα φόργουορντ κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό στα ταμπλόιντς και άπαντες περιμένουν την απόφασή του, για το εάν θα παραμείνει στους Μπακς ή θα μετακομίσει σε άλλη ομάδα του ΝΒΑ.

Ο Νικ Κύργιος μίλησε για τον μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και πέταξε τη… βόμβα του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Greek Freak έχει συμφωνήσει με τους Μαΐάμι Χιτ! «Του έκανα πολλές ερωτήσεις. Τον ρώτησα ευθέως αν θα πάει στο Μαϊάμι και χαμογέλασε. Ίσως ψήνεται» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κύργιος είπε δημόσια όσα συζήτησε με τον σούπερ σταρ των Μπακς και προκάλεσε… σάλο στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κοινός φίλος των δύο αθλητών είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος φέτος έκανε διακοπές με τον Greek Freak. Ο Ελληνας τενίστας διατηρεί επίσης άριστες σχέσεις με τον Κύργιο, με τον οποίο έχουν αγωνιστεί μαζί και στα διπλά.

«I just asked him straight away if he was going to go join Miami, and then he had a massive smile on his face.»

