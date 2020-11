Τα «πυρά» του Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκαν η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και ο φαρμακευτικός κολοσσός Pfizer. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, θεωρεί ότι υπήρξε σκόπιμη καθυστέρηση στις ανακοινώσεις για το εμβόλιο προκειμένου να μην καρπωθεί ο ίδιος τη νίκη, όπως αναφέρει.

Η Pfizer και η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Βiontech ανακοίνωσαν χθες ότι το εμβόλιο που παρασκεύασαν αποδείχθηκε πάνω από 90% αποτελεσματικό σε κλινικές δοκιμές της τρίτης φάσης, και βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των διαδικασιών προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα για έγκριση από την FDA.

«Σκόπιμα κρατήθηκε μυστική η ανακοίνωση»

Σύμφωνα με τον Τραμπ ωστόσο, η ανακοίνωση κρατήθηκε σκόπιμα μυστική πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Η FDA και οι Δημοκρατικοί δεν ήθελαν να έχω μια ΝΙΚΗ Εμβολίου, πριν από τις εκλογές, έτσι αντίθετα βγήκε πέντε ημέρες αργότερα – Όπως είχα πει!»

«Αν ο Τζο Μπάιντεν ήταν Πρόεδρος, δεν θα είχατε το Εμβόλιο για άλλα τέσσερα χρόνια, ούτε η FDA θα το είχε εγκρίνει τόσο γρήγορα. Η γραφειοκρατία θα είχε καταστρέψει εκατομμύρια ζωές!» ισχυρίστηκε σε μια σειρά tweets.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

«Όπως έχω πει εδώ και πολύ καιρό, η Pfizer και οι άλλοι θα ανακοινώνανε ένα εμβόλιο μόνο μετά τις εκλογές, επειδή δεν είχαν το θάρρος να το κάνουν πριν. Ομοίως, η FDA θα έπρεπε να το είχε ανακοινώσει νωρίτερα, όχι για πολιτικούς σκοπούς, αλλά για να σώσει ζωές!» είχε αναφέρει νωρίτερα ο Τραμπ.

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020