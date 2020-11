Τραμπ : Απέλυσε τον υπουργό Άμυνας Μαρκ Έσπερ

Tην απόλυση του υπουργού Αμύνης Μαρκ Εσπερ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετώντας στη θέση του τον Κρίστοφερ Μίλερ, μέχρι πρότινος διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας.

«Ο Μάρκ Εσπερ τελείωσε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι χρέη υπουργού Αμυνας θα εκτελεί από αυτή την ώρα ο Κρίστοφερ Μίλερ, ο αξιοσέβαστος επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας» έγραψε στο twitter o απερχόμενος Αμερικανός Πρόεδρος.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020