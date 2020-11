Με τον Τζο Μπάιντεν να έχει «πάρει κεφάλι» σε Τζόρτζια και Πενσιλβάνια και να βρίσκεται μια ανάσα από τον Λευκό Οίκο, ήρθε και η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπολογίσει την πιθανή απώλειά του στην Πενσιλβάνια -που θα βάλει «ταφόπλακα» στις όποιες ελπίδες επανεκλογής του- υιοθετώντας αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την ακεραιότητα του αριθμού των ψήφων στη Φιλαδέλφεια.

«Η Φιλαδέλφεια έχει μια σάπια ιστορία σχετικά με την ακεραιότητα των εκλογών» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter, χωρίς για ακόμη μια φορά να παραθέτει κάποια απόδειξη.

“Philadelpiha has got a rotten history on election integrity.” @Varneyco @FoxBusiness

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020