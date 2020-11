Σε θρίλερ εξελίσσεται η εκλογική μάχη για τη θέση του προέδρου στις ΗΠΑ.

Στην Πενσιλβάνια ο Τζο Μπάιντεν κατάφερε την μεγάλη ανατροπή και κατάφερε να «πάρει» κεφάλι στην πολιτεία, καθώς προηγείται πλέον με σχεδόν 7.000 ψήφους.

Στην είδηση, πολίτες της Πενσιλβάνια βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να πανηγυρίζουν στον ρυθμό του «I’m coming out» της Diana Ross.

West Philly reacts to Biden’s lead in Pennsylvania by dancing in the street, of course pic.twitter.com/WBuipfLydN

Εφόσον o Μπάιντεν κερδίσει στην Πενσιλβάνια, εξασφαλίζει τους 20 εκλέκτορές της και δεν χρειάζεται να νικήσει σε καμία άλλη από τις υπόλοιπες πολιτείες για να γίνει ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου.

Εξάλλου, και ο Τραμπ δεν μπορεί να επανεκλεγεί χωρίς την πολιτεία αυτή.

Με το προβάδισμα αυτό στην Πενσυλβάνια, τo παρατηρητήριο Decision Deck HQ, μάλιστα, ανανέωσε την πρόβλεψή του και ανακήρυξε τον Μπάιντεν 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Decision Desk HQ projects that @JoeBiden has won Pennsylvania and its 20 electoral college votes for a total of 273.

Joe Biden has been elected the 46th President of the United States of America.

Race called at 11-06 08:50 AM EST

All Results: https://t.co/BgcQsEyt3j

— Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 6, 2020