Σε απόλυτο θρίλερ εξελίσσεται η μονομαχία στην Τζόρτζια, μια από τις αμφίρροπες πολιτείες που θα κρίνουν την έκβαση των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση στην κρίσιμη αυτή πολιτεία, ο Τζο Μπάιντεν ξεπέρασε σε ψήφους τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τις τελευταίες ώρες, ο Τζο Μπάιντεν «έκοβε την ψαλίδα» με τον Ντόναλντ Τραμπ στην κρίσιμη αυτή πολιτεία και σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, με ενσωμάτωση στο 99% πλέον έχει πάρει το προβάδισμα με 917 ψήφους. Η πολιτεία της Τζόρτζια δίνει 16 εκλέκτορες και είναι απολύτως απαραίτητη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες επανεκλογής τους.

As of the 4:16 AM Update–here’s the margin of #Georgia Votes. Right now, Biden is up 917 votes. #Gapol #Election2020 #ElectionResults2020 #11Alive More on@11AliveNews with @ChristieOnTV pic.twitter.com/IvzUjIYgEC

— Erin Peterson (@ErinKPeterson) November 6, 2020