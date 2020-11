Τρεις μέρες μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, τίποτα δεν φαίνεται να έχει τελειώσει στη μεγάλη αυτή εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το ισχνό προβάδισμα του πρώτου, υπάρχουν ακόμα τρόποι ο πρόεδρος των ΗΠΑ να παραμείνει στη θέση του για άλλη μια τετραετία αν εξασφαλίσει τη νίκη σε μερικές πολιτείες – «κλειδιά».

Λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πέτυχε άλλη μια ανατροπή και μετά τη Τζόρτζια, πήρε το προβάδισμα και στην Πενσιλβάνια με 5.587 ψήφους διαφορά στο 95% της καταμέτρησης. Εφόσον κερδίσει στην Πενσιλβάνια, εξασφαλίζει τους 20 εκλέκτορές της και δεν χρειάζεται να νικήσει σε καμία άλλη από τις υπόλοιπες πολιτείες για να γίνει ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου.

Biden takes the lead in Pennsylvania – up by 5,587 votes with 95% reporting

— Manu Raju (@mkraju) November 6, 2020