Φρικτές μνήμες ξύπνησαν στη Σμύρνη μετά το φονικό σεισμό των 6,7 που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου, το μεσημέρι της Παρασκευής, και έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 17 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 700, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό.

Όσο περνούν οι ώρες οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα δεδομένου ότι δεκάδες κάτοικοι της πόλης στις «χάρτινες» πολυκατοικίες παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν από την πρώτη στιγμή μάχη με το χρόνο προκειμένου να βρουν τους εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια των γκρεμισμένων κτιρίων, με τη νύχτα να προμηνύεται ιδιαίτερα κρίσιμη και δύσκολη. Στις πληγείσες περιοχές έχουν σπεύσει διασώστες που ξεπερνούν τις 3.000 σε αριθμό, αλλά και απλοί άνθρωποι, που καταβάλουν τεράστια προσπάθεια.

Η τουρκική Υπηρεσία Καταστροφών και Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) επιβεβαίωσε ότι στα νοσοκομεία της Σμύρνης έχουν διακομιστεί συνολικά 763 τραυματίες, εκ των οποίων πάνω από δέκα νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Την ίδια ώρα, από την ισχυρή δόνηση έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές τουλάχιστον 17 κτίρια.

Αμέσως μετά μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, λίγα λεπτά πριν τις 2 το μεσημέρι, ένα μίνι τσουνάμι έκανε την εμφάνισή του στη Σμύρνη, προκαλώντας περαιτέρω ζημιές στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, σε βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων από τις ακτές.

Πολυκατοικίες άρχισαν να καταρρέουν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, ενώ ο ήχος ήταν εκκωφαντικός. Κάποιοι περνούσαν από το σημείο με τα αυτοκίνητά τους και δεν πίστευαν σε αυτό που έβλεπαν στα μάτια τους.

Σύννεφα σκόνης από γκρεμισμένα κτίρια κάλυψαν την πόλη και ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος στους δρόμους.

Λίγα λεπτά αργότερα, έχοντας συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, το κλάμα των ανθρώπων γίνεται ο ήχος της πόλης. Τρέχουν και παρακαλούν όσους έχουν μείνει στα σπίτια τους να κατέβουν στον δρόμο, ενώ αμέσως ξεκινά το δύσκολο έργο των διασωστών που σπεύδουν στα σημεία που έχουν καταρρεύσει κτίρια, με τις ώρες που ακολουθούν να είναι κρίσιμες.

Κάτοικοι της πόλης δηλώνουν ότι πολλές γειτονιές παραμένουν χωρίς νερό, ενώ οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων προσπαθούν να απομακρύνουν τα μπάζα και τα νερά από το τσουνάμι.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής, η Υπηρεσία Καταστροφών και Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) ανέφερε ότι τουλάχιστον 170 μετασεισμοί, οι 21 εξ αυτών μεγέθους άνω των 4 βαθμών, καταγράφηκαν μετά την κύρια δόνηση.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές έχουν στήσει σκηνές συνολικής χωρητικότητας 2.000 ανθρώπων στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες ζημιές, καθώς λόγω του φόβου ισχυρών μετασεισμών αρκετοί είναι αυτοί που δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους το βράδυ.

«Όλοι είναι ήρεμοι αλλά σοκαρισμένοι και αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί, αν έρθει ένα δεύτερο τσουνάμι ή όχι» λέει στο CNN ο Idil Gungor, ο οποίος εργάζεται ως δημοσιογράφος.

Ο Zeki Soysal, επίσης κάτοικος της επαρχίας της Σμύρνης, περιγράφει στο CNN Turk ότι το έφτασε στο γραφείο του λίγο μετά την κατάρρευση. «Υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο κτίριο, αλλά τη σώσαμε, βγήκε. Υπάρχει ένα άλλο κτίριο κοντά σε αυτό το κτίριο. Συνεχίζουν να προσπαθούν να βγάλουν τους ανθρώπους» λέει.

«Ήταν πολύ δυνατή δόνηση. Έτρεξα έξω από το σπίτι με τα παιδιά μου» δηλώνει ο Chris Bedford, συνταξιούχος βρετανός δάσκαλος που ζει στην Urla, δυτικά της Σμύρνης.

Ο Yasar Keles λέει από την πλευρά του στο BBC Turkish ότι ένα άτομο πέθανε μετά από το χτύπημα του αναπηρικού αμαξιδίου, το οποίο ανετράπη από το νερό.

Την ίδια στιγμή, τουρκικά ΜΜΕ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με ουρές ασθενών σε αναπηρικά καροτσάκια και φορεία να μένουν έξω από τα νοσοκομεία, περιμένοντας τη μεταφορά τους σε ασφαλέστερα σημεία.

Οι Έλληνες κάτοικοι της Σμύρνης μίλησαν στο MEGA για τα δευτερόλεπτα του καταστροφικού σεισμού.

Στην πόλη κατοικούν 200 Έλληνες, κανείς ωστόσο δεν έχει τραυματιστεί. Όμως συντρίμμια υπάρχουν παντού. Μπορνόβα, Κορδελιό και Μπαϊρακλί έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές.

Κάποιοι από τους Έλληνες της Σμύρνης βρήκαν καταφύγιο στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής, ο οποίος δεν υπέστη παρά μικροζημιές.

«Είμαστε στην Αγία Φωτεινή στην εκκλησία, δεν έχουμε καμία ζημιά ευτυχώς στην εκκλησία. Δεν ξέρω αν θα τολμήσω να μπω στο σπίτι απόψε» ανέφερε η Θεοδώρα Χατζούδη, κάτοικος Σμύρνης.

Ακόμα και 2 ώρες αργότερα, σεισμικές δονήσεις εντάσεων 4 και 4,5 Ρίχτερ ταρακουνούσαν την περιοχή. Ο ελληνόφωνος δημοσιογράφος Σουλεϊμαν Γκεντζέλ φοβάται για τα χειρότερα ως προς τον αριθμό των νεκρών.

«Κουνιέμαι πάρα πολύ και ακόμα συνεχίζει. Κατά την γνώμη μου γιατί έχω δει δυο βίντεο που έπεφταν δύο πολυκατοικίες και νομίζω ότι περίπου μπορεί να είναι περίπου 50 με 60 οι νεκροί. Και ακόμα δεν ξέρουμε πως μπορεί να είναι τα πράγματα στα χωριά» υπογράμμισε.

Η κυρία Αθηνά Σαμόγλου από την Μπουρνόβα, αν και ήταν στον κήπο της τη στιγμή του σεισμού, εξομολογείται ότι πρώτη φορά στη ζωή της νιώθει τόσο έντονη δόνηση.

«Πάρα πολύ τρομάξαμε. Κάπου 13-15 δευτερόλεπτα δεν σταμάτησε και ήταν πάρα πολύ ισχυρός. Φοβηθήκαμε, τι να σου πω. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω νιώσει έναν σεισμό τόσο ισχυρό. Στο Μπαϊρακλί έχουν καταρρεύσει πολλά κτήρια, σπίτια, πολυκατοικίες. Έχουνε μεγάλες ζημιές» πρόσθεσε, μιλώντας στο MEGA.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τον ισχυρό σεισμό.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από μήνυμά του στο Twitter, ο κ. Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον τούρκο πρόεδρο για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τις απώλειες ζωών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Σάμο και τα τουρκικά παράλια.

«Τηλεφώνησα στον πρόεδρο Ερντογάν για να του εκφράσω τα συλλυπητήρια μου για την τραγική απώλεια ζωών από τον σεισμό που χτύπησε τις δύο χώρες μας. Παρά τις διαφορές μας, αυτές είναι στιγμές που οι πολίτες μας πρέπει να είναι ενωμένοι» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ευχαριστώ, κύριε πρωθυπουργέ. Προσφέρω τα συλλυπητήριά μου στην Ελλάδα εκ μέρους μου και εκ μέρους του τουρκικού λαού. Η Τουρκία, επίσης, είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να θεραπεύσει τις πληγές της. Το ότι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς είναι πολυτιμότερο από πολλά πράγματα στη ζωή».

