Ζαλγκίρις : Χωρίς φιλάθλους στα εντός έδρας παιχνίδια της

Η Ζαλγκίρις Κάουνας είχε φιλοξενήσει παραπάνω από 5.000 φιλάθλους στα παιχνίδια με την Αναντολού Εφές και τη Βαλένθια για τη Euroleague καθώς η κυβέρνηση της Λιθουανίας είχε επιτρέψει την παρουσία φιλάθλων στο 50% της χωρητικότητας του γηπέδου.

Το σκηνικό αυτό όμως θα αλλάξει καθώς η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη πιο αυστηρών μέτρων προκειμένου να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων στα γήπεδα από τις 30 Οκτωβρίου.

Ως εκ τούτου, η λιθουανική ομάδα δεν θα έχει τη στήριξη των φίλων της στα προσεχή παιχνίδια της Euroleague.

Zalgiris Kaunas, as well as the other sports teams in Lithuania, will play without fans, according to the latest Government’s restrictions. The new rules will come into effect on October 30. Zalgiris had ~5k crowd in both Euroleague home games this season.

