ΗΠΑ: Κλειστά μέχρι τέλος Μαΐου τα θέατρα του Μπρόντγουεϊ λόγω κορωνοϊού

Τα θέατρα του Μπροντγουέι θα παραμείνουν κλειστά για τουλάχιστον έως τα τέλη Μαΐου του 2021, όπως ανακοίνωσε η Broadway League, μια ακόμη ένδειξη ότι η σεζόν 2020-2021 θα παραμείνει «νεκρή» για τις παραστατικές τέχνες στις ΗΠΑ.

«Τα μέλη μας αποφάσισαν να ξανανοίξουν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν» δήλωσε η Σάρλοτ Στ. Μάρτιν, πρόεδρος της επαγγελματικής ένωσης που εκπροσωπεί θεατρικούς παραγωγούς και ιδιοκτήτες θεάτρων, καθώς η πανδημία έχει αναζωπυρωθεί στις ΗΠΑ, περιλαμβανομένης της Νέας Υόρκης.

The Broadway League announces the continued suspension of all ticket sales for Broadway perfs in NYC through May 30, 2021. Theatregoers holding tickets for dates through 5/30/21 should contact their point of purchase for details about exchanges & refunds. https://t.co/JupWkcHrOG pic.twitter.com/uL81MZhMYj

— The Broadway League (@BroadwayLeague) October 9, 2020