Η βόλτα Τραμπ στο νοσοκομείο και οι αντικρουόμενες ειδήσεις για την υγεία του

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βγήκε για λίγη ώρα χθες Κυριακή από την πτέρυγα του στρατιωτικού νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ όπου νοσηλεύεται από την Παρασκευή προκειμένου να κάνει μια μικρή βόλτα με SUV που κινείτο αργά και να χαιρετίσει πλήθος οπαδών του έξω από το νοσοκομείο, την παραμονή της ενδεχόμενης επιστροφής του στον Λευκό Οίκο.

Προς γενική έκπληξη, μια οχηματοπομπή αποτελούμενη από μαύρα SUV εμφανίστηκε μπροστά στις πύλες του νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ νωρίς το βράδυ, κι ο Ντόναλντ Τραμπ, με μάσκα, χαιρέτισε μέσα από το κλειστό παράθυρο του αυτοκινήτου της προεδρίας πολυάριθμους υποστηρικτές του, που είχαν εγκατασταθεί στον χώρο έξω από το νοσοκομείο το Σαββατοκύριακο.

Η κίνηση προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις, από γιατρούς κι όχι μόνο, ιδίως επειδή έθεσε σε κίνδυνο τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που συνόδευσαν τον ένοικο του Λευκού Οίκου στη βόλτα.

«Όλοι όσοι ήταν μέσα στο όχημα που έκανε αυτή την εντελώς ανώφελη προεδρική βόλτα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες»,τόνισε ο Τζέιμς Φίλιπς, της σχολής ιατρικής του πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον. «Μπορεί να αρρωστήσουν. Μπορεί να πεθάνουν. Για χάρη του πολιτικού θεάτρου. Επειδή διατάχθηκαν από τον Τραμπ να βάλουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για αυτό το θέατρο. Παράνοια».

Today: #DonaldTrump sealed himself up in a bubble — him + his #COVID19 germs + Other People, all inside a sealed SUV with windows up? That car was a Petri dish of disease. Those other people (and #POTUS too) could DIE. For no good reason. No. Good. Reason. pic.twitter.com/2V6QnYx8ZJ

— jami floyd (@jamifloyd) October 5, 2020