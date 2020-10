Τραμπ : Βγήκε να χαιρετήσει τους οπαδούς του έξω από το νοσοκομείο

Μια ευχάριστη έκπληξη στους εκατοντάδες υποστηρικτές του, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και δύο μέρες έξω από το νοσοκομείο Walter Reed όπου νοσηλεύεται, επεφύλασσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε νέο βίντεο στο twitter, στο οποίο αφού ευχαριστούσε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για τη δουλειά που έχουν κάνει, υποσχέθηκε μια μεγάλη έκπληξη στους οπαδούς που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα εθεάθη έξω από το Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο, μέσα σε πολυτελές αυτοκίνητο, φορώντας μάσκα και κουστούμι να χαιρετάει όσους βρίσκονταν εκεί.

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital. pic.twitter.com/3phtKthqTH

