Άλλες πέντε συλλήψεις για την αιματηρή επίθεση στα παλιά γραφεία του Charlie Hebdo

Άλλοι πέντε άνδρες τέθηκαν απόψε υπό κράτηση, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Γαλλίας για την επίθεση με ματσέτα που σημειώθηκε έξω από τα παλιά γραφεία του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, όπως έγινε γνωστό από δικαστική πηγή.

Οι πέντε ύποπτοι είναι ηλικίας από 24 έως 37 ετών.

Σύμφωνα με την πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, οι άνδρες αυτοί συνελήφθησαν στο Παντέν, στα προάστια του Παρισιού, κατά τη διάρκεια της έρευνας σε σπίτι που φέρεται ότι ανήκει στον βασικό ύποπτο της επίθεσης.

Νωρίτερα, λίγο μετά την επίθεση, είχαν συλληφθεί δύο νεαροί άνδρες, ο ένας εκ των οποίων φέρεται ότι είναι ο βασικός ύποπτος.

France opened an anti-terror investigation after two people were stabbed in Paris near the former offices of Charlie Hebdo, a satirical magazine attacked by Islamist militants in 2015 https://t.co/RfmFDjQH3L pic.twitter.com/4jW3ynUBX7

