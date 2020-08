Κρίση στην Αν. Μεσόγειο: Το παιχνίδι των συμμάχων, το διπλωματικό παρασκήνιο

Το χαρτί της συνοχής του ΝΑΤΟ και της αξιοπιστίας της ΕΕ ρίχνει στο τραπέζι η ελληνική κυβέρνηση την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις επιθετικές της κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα τελευταία 24ωρα από την Αθήνα αφήνεται να διαφανεί η δυσαρέσκεια που υπάρχει τόσο για το ρόλο του ΝΑΤΟ ως Πόντιου Πιλάτου στα ελληνοτουρκικά, αλλά και για το παιχνίδι των καθυστερήσεων με τις κυρώσεις της ΕΕ που αποθρασύνει την Άγκυρα.

Δεν είναι τυχαία η ομοβροντία των μηνυμάτων που έστειλαν προς την πλευρά του ΝΑΤΟ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Προηγήθηκε αρχικά το μήνυμα του κ. Παναγιωτόπουλου χτες το απόγευμα στη συνάντηση που είχε στο Βερολίνο με τον Γενς Στόλτενμπεργκ, στον οποίο ο Έλληνας υπουργός Άμυνας μετέφερε το μήνυμα του πρωθυπουργού πως «η πολιτική των ίσων αποστάσεων του ΝΑΤΟ είναι επιζήμια για τη χώρα μας αλλά και για τη συνοχή της Συμμαχίας και συνεπώς δεν είναι αποδεκτή».

Λίγο αργότερα χτες το βράδυ στις 8μμ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε στην τηλεφωνική γραμμή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον κ. Ερντογάν) και σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο ο κ. Μητσοτάκης «έθεσε το ζήτημα των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Τουρκίας, που βάζουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και δοκιμάζουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ».

Ωστόσο ακολούθησε και δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Τραμπ με τον κ. Μητσοτάκη, η οποία σήμερα έγινε γνωστή και χωρίς να δίνεται καμία επί της ουσίας περαιτέρω πληροφορία από το μέγαρο Μαξίμου για το περιεχόμενο της δεύτερης συνομιλίας του κ. Τραμπ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ακολούθησε μετά το τηλεφώνημα που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Στόλτενμπεργκ «κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα» και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στο τετ α τετ των δύο ανδρών τονίστηκε ότι «το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ανέχεται παρόμοιες συμπεριφορές οι οποίες παραβιάζουν τις αρχές και υπονομεύουν τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας».

I met with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. Focus on developments in #EasternMediterranean & Turkey’s illegal actions. #Berlin pic.twitter.com/vco0kFB0UO

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 27, 2020