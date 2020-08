Συμβούλιο ΥΠΕΞ ΕΕ: Αύριο η συζήτηση για την Τουρκία

Αύριο θα γίνει τελικά η συζήτηση για την Τουρκία και την τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ καθώς σήμερα οι συνομιλίες κατά την πρώτη μέρα της συνεδρίασης επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Λευκορωσία.

Η Ελλάδα προσδοκά από αυτή τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και συγκεκριμένα από τον ύπατο εκπρόσωπο Εξωτερικών Μπορέλ να παρουσιάσει συγκεκριμένο κατάλογο κυρώσεων για την Τουρκία.

«Είναι πολύ ξεκάθαρο το mandate που έχει ο κ. Μπορέλ, από το προηγούμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, και η εντολή αυτή που έχει λάβει περιλαμβάνει έναν κατάλογο κυρώσεων. Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω και να πω συγκεκριμένες κυρώσεις, πριν παρουσιάσει ο κ. Μπορέλ την πρότασή του. Μετά, τα κράτη-μέλη, προφανώς, έχουν δικαίωμα να επανέλθουν και να συζητήσουν το θέμα αυτό. Και είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία το σημερινό άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος είναι σαφής: Είτε θα επέλθει αποκλιμάκωση είτε κυρώσεις» δήλωσε πολύ χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας στο περιθώριο της άτυπου συμβουλίου Εξωτερικών της ΕΕ είχε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, «κατά τη συνάντησή του με τον Γ.Γ ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο κ. Δένδιας «τόνισε ότι η Ελλάδα επιδεικνύει ψυχραιμία, αλλά παράλληλα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε ότι «το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ανέχεται παρόμοιες συμπεριφορές οι οποίες παραβιάζουν τις αρχές και υπονομεύουν τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας. Από πλευράς ΓΓ ΝΑΤΟ εκφράστηκε η πρόθεση να καταβληθεί προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης».

#Berlin: FM @NikosDendias w/ #EU #HRVP @JosepBorrellF & #Germany FM @HeikoMaas at ΕU FMs informal mtg–dvpts in #EasternMediterranean top the agenda at tdy’s #Gymnich /O ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας με Ύπατο Εκπρόσωπο ΕΕ J.Borrell &Γερμανό ΥΠΕΞ H.Maas στην άτυπη Συνάντηση ΥΠΕΞ κ-μ ΕΕ#EU2020DE pic.twitter.com/UFb9WQDS4g

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 27, 2020