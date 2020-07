Τηλεφωνική επικοινωνία Βαρθολομαίου – Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την επαναλειτουργία της Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο πατριάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του στον τούρκο πρόεδρο για την επαναλειτουργία της ιστορικής μονής. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο προκαθήμενος της ορθόδοξης εκκλησίας ευχαρίστησε τον Ταγίπ Ερντογάν για την αποκατάσταση της Παναγίας Σουμελά, καθώς και για άνοιγμα του μοναστηριού.

Σημειώνεται πως αυτή ήταν η πρώτη επίσημη επικοινωνία των δύο ανδρών μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

#Breaking | In phone call, Fener #Greek #Patriarch #Bartholomew thanks Turkish President @RTErdogan over restoration of #SumelaMonastery, its re-opening to visit

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 28, 2020