ΗΠΑ: Θετικός στον κορωνοϊό ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ

Θετικός στο νέο κοροναϊό βρέθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του αμερικανού προέδρου, Ρόμπερτ Ο’ Μπράιαν.

Ο Ο’ Μπράιν έχει απομονωθεί στο σπίτι του και εργάζεται εξ αποστάσεως, αφού μολύνθηκε από τον ιό σε οικογενειακή εκδήλωση, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η ρεπόρτερ του Bloomberg, Τζένιφερ Τζέικομπς, με τον Λευκό Οίκο να επιβεβαιώνει την είδηση.

BREAKING: National Security Adviser Robert O’Brien has tested positive for the coronavirus, the highest-ranking U.S. official do so. The White House says O’Brien has mild symptoms and is self-isolating. https://t.co/t8Hs8iAtuA

— The Associated Press (@AP) July 27, 2020