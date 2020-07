Θέμα Τουρκίας – ΕΕ έθεσαν Μητσοτάκης και Αναστασιάδης

Το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία έθεσαν το μεσημέρι της Παρασκευής ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης σύμφωνα με tweet του εκπροσώπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Μπάρεντ Λέιτς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπάρεντ Λέιτς έγραψε: «Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπήρξε σύντομο μήνυμα για τις σχέσεις με την Τουρκία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Αναστασιάδη».

During #EUCO there was a brief message on the relationship with Turkey by @kmitsotakis and @AnastasiadesCY

Now @eucopresident started discussion on #MFF and the Recovery Fund pic.twitter.com/tK45dm2Ey0

